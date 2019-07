Le chômage en légère baisse en Bretagne

Quimper, France

142 260 Bretons sont au chômage sans activité (catégorie A) au deuxième trimestre de 2019, d'après les chiffres publiés ce jeudi par Pôle emploi. Ce nombre a légèrement baissé (-0,6%) ce trimestre. Sur les quatre départements, seul l'Ille-et-Vilaine enregistre une petite hausse (+0,2%).

La plus forte baisse pour le Morbihan

Dans les trois autres départements, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A est en baisse. C'est le Morbihan qui tire son épingle du jeu : -1,4% ce trimestre, et -3,7% sur un an. Les Côtes-d'Armor (-0,3%) et le Finistère (-0,9%) connaissent des diminutions plus faibles ce trimestre.

Une diminution plutôt chez les jeunes

Les moins de 25 ans sont ceux qui bénéficient le plus de cette légère baisse en Bretagne, avec -1,5% ce trimestre. A l'inverse, il y a presque autant de seniors de 50 ans et plus à être au chômage sans aucune activité (-0,2%).