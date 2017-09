Le chômage en légère hausse en Auvergne au mois d'août

Le chômage a augmenté de 0,87% au mois d'août dans les quatre départements auvergnats. 63.950 personnes cherchent un emploi en Auvergne.

Pas d'exception, dans tous les départements auvergnats, le chômage est en hausse au mois d'août dernier. Dans le Puy-de-Dôme, il augmente de 0,6%. Dans le Cantal, hausse de 0,7%. Dans l'Allier, il augmente de 1% et enfin en Haute-Loire, une hausse de 1,8%.

Au total, 63.950 demandeurs d'emplois sont recensés en Auvergne. A noter que sur un an, ils sont 530 de moins, soit une baisse de 0,82%.

Une semaine pour l'emploi

Une hausse qui intervient juste avant la Semaine pour l'emploi organisée du 3 au 13 octobre en Auvergne. Une initiative nationale organisée par l'Etat, la Région et pôle emploi pour faciliter le recrutement.

Dans le Puy-de-Dôme, un peu plus de 15 manifestations sont organisées pour mettre en relation directement les employeurs et les demandeurs d'emplois. Plus de 10.000 offres d'emplois seront proposées dont la plupart en CDI selon Christian Bel, le directeur territorial de Pôle emploi dans le Puy-de-Dôme.

L'année dernière, 85% des offres avaient trouvé preneur et 50% d'entre elles sans que les candidats n'aient eu besoin de présenter leur CV. Plusieurs forums sont organisés à Thiers, Clermont-Ferrand, au Mont-Dore et notamment à Lempdes.[

Dans l'Allier, 8 événements sont organisés avec notamment deux Job dating à Vichy et Montluçon. Dans le Cantal, deux job dating sont organisés à Mauriac et Aurillac. Et dans la Haute-Loire, deux forums de l'emploi sont prévus à Brioude et Monistrol.