Le chômage en nette baisse en Haute-Vienne et en Corrèze au 4e trimestre 2022

Le nombre de chômeurs en catégorie A est en baisse en Haute-Vienne (5.5%) et en Corrèze (4%) au 4e trimestre 2022 et suit la tendance nationale , en baisse là aussi : un peu plus faible à 3.6%.

Le chômage baisse d'ailleurs quelque soit l'âge et le sexe. C'est chez les jeunes de moins de 25 ans qu'elle est plus minime, en baisse de 0.4%. Mais si l'on regarde toutes les catégories (A, B et C), le chômage augmente de près de 1.3%.