Le chômage à son plus bas niveau en Normandie depuis dix ans

8,7% de chômage en Normandie, c'est le chiffre pour le 4e trimestre 2018 que l'INSEE publie ce jeudi, soit un recul de 0,2 point sur un an. Ce taux est le plus bas dans notre région depuis dix ans. La Normandie reste toutefois une des régions françaises les plus touchées par le chômage.

Normandie, France

Le chômage repart à la baisse en Normandie, c'est ce que constate l'INSEE Normandie dans sa dernière étude publié ce jeudi. Avec 8,7%, c'est le plus bas taux depuis dix ans, mais toutes zones d'emploi de Normandie (qui la cinquième région française la plus touchée par le chômage) ne profitent pas de cette amélioration.

Le chômage baisse dans les cinq départements normands

Pour la première fois depuis dix ans, les cinq départements normands sont tous sous la barre des 10% de chômage. Mais les variations sont importantes, puisque le taux de chômage s'établit à 6,6% dans la Manche, 8,1% dans le Calvados et dans l'Orne, 8,8% dans l'Eure et grimpe à 9,8% en Seine-Maritime, qui fait partie des vingt départements les plus touchés par le chômage en France métropolitaine. Les deux départements de l'ancienne Haute-Normandie sont au-dessus de la moyenne nationale (8,5% pour le quatrième trimestre 2018).

L'ancienne Basse-Normandie est moins touchée par le chômage que l'ancienne Haute-Normandie - INSEE Normandie

Mais des disparités selon les zones d'emploi

L'ouest de la Normandie reste moins marquée par le chômage. Avec 5,7%, la zone d'emploi d'Avranches, dans la Manche, est la moins touchée par le chômage en Normandie, suivie par celles de Saint-Lô et Coutances. Le taux de chômage est en légère hausse dans les bassins de Vire et d'Argentan. Avec 8,9% Évreux est à peu près dans la moyenne tandis que dans les zones d'emploi de Rouen, Bernay, Pont-Audemer ou Vernon-Gisors, le taux de chômage dépasse les 9%. La zone d'emploi du Havre est la plus touchée avec un taux à 11,2% . C'est le plus fort taux de Normandie et l'un des plus élevés en France.