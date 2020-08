Selon les chiffres de Pôle Emploi publiés ce mercredi, le nombre de demandeurs d'emploi de la catégorie A (sans aucune actvité) a reculé de 5,6% sur l'ensemble de la région Centre-Val de Loire. Dans l'Indre et le Cher, on enregistre des baisses de 6,4% et 4,3%.

Le chomâge en recul dans l'Indre et le Cher au mois de Juillet

Au mois de juillet dernier, le nombre de chômeurs a de nouveau diminué (-4,1%) en juillet en France par rapport au mois précédent, soit 174.300 inscrits en moins. Une baisse due comme en mai et juin au retour de demandeurs d'emploi vers l'activité réduite (catégories B et C) avec la reprise de l'économie.

Toujours selon les chiffres de Pôle Emploi, le nombre de chômeurs a reculé dans l'Indre au mois de Juillet de 6,4% dans la catégorie A, c'est à dire les demandeurs d'emploi sans aucune activité. Dans le Cher, la baisse est de 4,3% et de 5,6% pour l'ensemble de la région centre-Val de Loire. Aujourd'hui dans l'Indre 11 360 personnes sont sans travail (catégorie A) et 16 280 dans le Cher. Sur l'ensemble de la région, on compte 132 870 demandeurs d'emploi ; ils sont 219 850 toutes catégories confondues.