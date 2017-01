Le chômage encore à la hausse dans les Pyrénées-Orientales

Le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité a encore augmenté au mois de décembre dans les Pyrénées-Orientales. En revanche, sur un an, la courbe du chômage est en très légère baisse.

Dans les Pyrénées-Orientales, les mois se suivent et ne se ressemblent pas sur le front du chômage.

Après une baisse au mois de novembre (-1,1%), la courbe est repartie à la hausse au mois de décembre pour les chômeurs de catégorie A avec une hausse de 1,3%. Cela représente 590 personnes de plus par rapport au mois de novembre. En tout, 35 585 personnes sans aucune activité sont inscrites à pôle Emploi.

Sur un an, la courbe du chômage baisse de 0,4%. Après l'Hérault (-0,3%) c'est la baisse la plus faible de toute la région Occitanie.

Si l'on prend en compte l'ensemble des catégories (A, B et C), la hausse est de 0,4% sur un mois et de 2,2% sur un an. C'est la plus importante de toute la région Occitanie.

En tout, 51 886 personnes sont inscrites à Pôle Emploi dans les Pyrénées-Orientales.