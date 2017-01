Le chômage est en baisse en Bretagne : moins 4,7% sur un an

La courbe du chômage s'est inversée, en Bretagne, en 2016. Des chiffres qui confirment la tendance nationale, et qui vont même plus loin. Le nombre de demandeurs d'emplois a reculé de 3% en France, de 4,7% en Bretagne.

Le chômage est en baisse de 4,7% sur l'année dernière en Bretagne. Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A (ceux qui n'ont pas du tout travaillé pendant un mois) recensé en Bretagne à la fin du mois de décembre est de 148 330 personnes.

Un recul plus important dans le Morbihan

C'est dans le Morbihan que le chômage recule le plus (-6,1% sur un an). Le Finistère arrive ensuite avec une diminution de 5,1%. En Ille-et-Vilaine, la baisse est de 4,1% entre décembre 2015 et décembre 2016. Enfin, dans les Côtes-d'Armor, les chiffres descendent plus lentement, moins 3,3% sur un an.

Le chômage diminue d'avantage chez les hommes

Dans tous les départements bretons, la baisse du chômage est beaucoup plus importante chez les hommes que chez les femmes. Les Bretons de plus de 50 ans ne profitent pas de cette embellie, puisque c'est la seule catégorie qui est en augmentation (+2% sur un an, alors que le chômage des moins de 25 ans recule de 11,5% sur la même période) .