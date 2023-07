Le chômage est en forte baisse sur un an en Haute-Vienne et en Corrèze

Les chiffres du chômage, publiés par Pôle Emploi ce mercredi, sont en nette amélioration en Haute-Vienne et en Corrèze. Si le nombre de demandeurs d'emplois (catégorie A, sans aucun emploi) est quasiment stable au 2e trimestre en Haute-Vienne, il baisse de - 7,2 % sur un an dans ce département et de - 7,6 % en Corrèze sur les 12 derniers mois.

L'amélioration concerne notamment les demandeurs d'emploi de plus de 50 ans. Pour cette catégorie de travailleurs, l'évolution du taux de chômage est de - 11,4 % en Haute-Vienne et de - 9,9 %. A l'inverse, le taux de chômage des jeunes (moins de 25 ans) n'est pas dans une bonne dynamique. Il progresse de 3% en Corrèze, et notamment de + 8,2 % chez les hommes, et stagne en Haute-Vienne.

Le nombre de demandeurs d'emplois de longue durée (+ d'un an), quant à lui, s'améliore sensiblement. Il baisse de - 9,5 % en Haute-Vienne et de - 8,3 % en Corrèze sur l'année écoulée. Pour cette dernière catégorie, les chiffres incluent à la fois les chômeurs sans aucun emploi (catégorie A) et les demandeurs d'emplois ayant exercé une activité réduite (catégories B et C).