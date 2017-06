Le chômage a légèrement augmenté au mois de mai en Auvergne

Plus 0,6% en France, plus 0,8% en Auvergne, le nombre de demandeurs d'emploi est en hausse au mois de mai.

Le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité en métropole est de 3,49 millions de personnes. En Auvergne, ils sont 63.140. En un mois, cela représente 490 demandeurs d'emploi en plus (+0,78%). En détail, ils sont 31.310 dans le Puy de Dôme, 17.820 dans l'Allier, 9.410 en Haute-Loire et 4.600 dans le Cantal.

Ce sont les chiffres de la catégorie A, la catégorie officielle au sens du Bureau International du Travail. Mais elle n'englobe pas tous les demandeurs d'emploi. La statistique la plus représentative totalise les catégories A, B et C. En Auvergne, cela fait donc un total de 106.390 demandeurs d'emploi pour les quatre départements auvergnats, en hausse de 0,73% au mois de mai.

Sur un an, la tendance est un peu meilleure, avec une baisse de 1.280 demandeurs d'emploi de catégorie A (-2,04%) et 1960 pour les catégories A, B et C (-1,12%).