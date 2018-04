Le nombre de demandeurs d'emploi a baissé de 0,7% dans la région PACA au 1er trimestre 2018. En revanche, sur un an il augmente de 0,2%.

PACA, France

Le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité a baissé de 0,7% sur le 1er trimestre 2018 par rapport à la même période l'an dernier dans la région PACA. Ce qui signifie 2 210 personnes de moins inscrites à Pôle Emploi, soit 325 550 personnes.

En revanche, sur un an, le nombre de demandeurs d'emploi augmente de 0,2%, d'après les chiffres publiés ce mercredi par le ministère du travail.

Stabilité chez les jeunes, augmentation chez les femmes

Dans le détail, le nombre de demandeurs d’emploi augmente de 0,3% chez les femmes et même de 3% sur un an. Chez les hommes, la diminution se poursuit : -1,6 au 1er trimestre, -2,4% sur un an.

Chez les jeunes de moins de 25 ans, le nombre de demandeurs d'emploi augmente légèrement au 1er trimestre mais diminue de 1% sur un an.

Cela reste chez les seniors que l'augmentation reste la plus importante sur un an : +3,1% même si le 1er trimestre enregistre une légère baisse de 0,4%.

Baisse dans le Var, augmentation dans les Bouches-du-Rhône

Dans le Var, le nombre de demandeurs d'emploi à baisser de 0,5% au 1er trimestre confirmant une diminution d'autant sur un an. Soit 61 800 demandeurs d'emploi (-320 personnes).

Dans les Bouches-du Rhône, on compte 137 820 personnes sans aucune activité, soit une baisse de 0,2% au 1er trimestre. Sur un an, le nombre est en augmentation de 0,9%.

Au niveau national, en France métropolitaine, le nombre de demandeurs d'emploi a baissé de 1% au 1er trimestre et de 1,2% sur un an.