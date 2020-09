Coronavirus : le chômage partiel à 100 % prolongé jusqu'à la fin de l'année pour tous les secteurs protégés

Le dispositif de chômage partiel à 100 % est maintenu jusqu'à la fin de l'année pour tous les secteurs protégés, et non pour le seul secteur de l'hôtellerie-restauration, annonce ce mercredi la ministre du Travail Élisabeth Borne.

"On a pris la décision de maintenir l'activité partielle avec zéro reste à charge pour tous les secteurs protégés" comme la culture, l'événementiel ou le sport, a déclaré la ministre du Travail à l'AFP, invoquant un souci de "lisibilité" après la décision en ce sens prise mardi pour l'hôtellerie-restauration.

Les secteurs protégés, les plus touchés par la crise, sont listés en annexe d'un décret de juin 2020 consacré à l'activité partielle. Ils auraient dû avoir un reste à charge de 15% à compter du 1er novembre. "Nous sommes bien conscients que les mesures sanitaires qui sont indispensables peuvent mettre en difficulté certains secteurs", et "on se donne jusqu'à la fin de l'année", a expliqué Elisabeth Borne, ajoutant que cela permettra de "rediscuter avec eux des protocoles sanitaires et donc aussi des messages qu'on peut passer à leurs clients potentiels pour les rassurer".

Plus d'un million de salariés du secteur privé concernés

La ministre a précisé que les entreprises qui signeraient un accord d'activité partielle de longue durée - dispositif qui s'ajoute depuis fin juillet au chômage partiel classique -, "auront droit au taux le plus favorable" tant que le secteur bénéficie de la mesure exceptionnelle. Ils ne seront donc pas pénalisés s'ils signent un accord d'ici la fin de l'année.

Utilisé largement depuis près de six mois, soit dès le début du confinement mi-mars pour "éviter des licenciements", le dispositif d'activité partielle (ou chômage partiel) concernait encore 1,3 million de salariés du secteur privé en août, selon les dernières données du ministère du Travail.