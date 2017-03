Le chômage poursuit sa baisse en Haute-Vienne et en Corrèze

Le chômage a de nouveau reculé en Haute-Vienne et en Corrèze en février. Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A, ceux qui n'ont pas d'emploi du tout, recule de 0,1 % en Haute-Vienne et de 0,8 % en Corrèze

Une baisse de 0,8 % en Corrèze ne fait certes que 80 personnes qui ont retrouvé du travail entre janvier et février. Il y a désormais 9 840 personnes sans emploi du tout dans le département. En haute-Vienne avec moins 0,1 % ce sont aussi 80 personnes de moins qu'en janvier. Le nombre de demandeurs y est là désormais de 17 200. Mine de rien, bien que lentement chaque mois, le chômage a reculé de 7,5 % en un an en Haute-Vienne et de 8 % en Corrèze.

Mais si en revanche on regarde toutes les catégories le constat est bien moins flatteur. Le nombre de chômeurs des 5 catégories est quasiment resté stable sur un an en Haute-Vienne avec moins 1,1 % et il est même en hausse certes légère en Corrèze + 0,4 . Sur le plan national la baisse sur un mois est de 0,1%