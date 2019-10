Le chômage poursuit sa baisse en Haute-Vienne, et repart à la hausse en Corrèze au troisième trimestre 2019

Limoges, France

EnFrance le nombre de chômeurs n'ayant exercé aucune activité au cours des 3 derniers mois de l'année 2019 a connu un léger recul en France au troisième trimestre et il est surtout en baisse de 2,4 % sur un an. Sur un an, le chômage baisse également de près de 2 % en Corrèze et de près de 3 % en Haute-Vienne sur un an. La baisse se poursuit sur les trois derniers mois de 2019 en Haute-Vienne (- 1,2%) , mais le chômage repart, en revanche, à la hausse en Corrèze (+ 1,3 %) .

Une hausse du chômage plus sensible chez les jeunes corréziens

En Corrèze, le chômage a augmenté ces trois derniers mois ( + 1,3 %) soit 120 personnes supplémentaires . Une hausse marquée notamment chez les moins de 25 ans ( + 7,7% ). En réalité après avoir baissé en début d'année, le chômage des plus jeunes repart à la hausse ces trois derniers mois, sur un an il est en baisse ( -0,7% ).

A noter également, la baisse du nombre de chômeurs longue durée dans le département ( -1 % sur le dernier trimestre, -2,2% sur un an ).

En Haute-Vienne, baisse sensible du chômage chez les 25-49 ans

En Haute-Vienne où le chômage poursuit sa baisse ( -1,2 % ces trois derniers mois ; - 3% sur un an), la baisse est marquée et marquante dans la catégorie des 25-49 ans . Sur les trois derniers mois elle est de -1 ,6 %, de -4,2% sur un an ! Et c'est aux hommes qu'elle bénéficie le plus ( -6,4% sur un an) .

On compte encore en Corrèze plus de 9 500 demandeurs d'emplois et environ 16 000 en Haute-Vienne. Le Chômage en catégorie A a également baissé au niveau régional en Nouvelle-Aquitaine, sur le dernier trimestre mais aussi sur l'année. ( - 0,7 % sur un trimestre ; – 2,7 % sur un an).

Les chiffres du chômage en Nouvelle-Aquitaine

Les chiffres du chômage en Haute-Vienne

Les chiffres du chômage en Corrèze