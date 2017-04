Le chômage poursuit sa décrue en Europe

A l'échelle de l'Union européenne, le taux de chômage poursuit sa décrue. En février 2017, pour l'ensemble des 28, il s'élevait à 8%. C'est le taux le plus faible enregistré depuis mai 2009. parmi les mauvais élèves, la France affiche 10%, derrière la Grèce, l'Espagne et l'Italie.

8%, c'est le taux de chômage le plus faible enregistré depuis huit ans dans l'Union européenne, selon les derniers décomptes d'Eurostat. C'est la République tchèque qui affiche le taux le plus bas, 3,4%, devant l'Allemagne, 3,9%. Le marché du travail ne s'est jamais aussi bien porté en Allemagne depuis la réunification. Les jeunes sont un peu moins favorisés, avec près de 7% de chômage chez les moins de 25 ans. Rien à voir avec le score moyen de 17% affiché dans les 28.

La zone euro plus touchée par le chômage

La zone euro connait des scores moins favorables, avec 9 et demi %, soit 15,5 millions de personnes à la recherche d'un travail. La Grèce et l'Espagne sont particulièrement affectées, devant l'Italie, le Portugal ou la France. Un Grec sur quatre cherche un emploi, quasiment un jeune sur deux. Un Espagnol sur cinq

Le chômage recule en Europe © Visactu - Visactu

En Espagne, cependant, en un an, le taux de chômage est passé de 20 à 18%. Une baisse favorisée par une année touristique particulièrement florissante. L'hôtellerie et la restauration ont largement recruté, pour accueillir des vacanciers qui boudaient le sud de la Méditerranée. Le BTP, aussi, se porte mieux.

Cette embellie inquiète tout de même les syndicats. Ils dénoncent la très grande précarité et l'ample turn-over de salariés peu qualifiés. Il y a quelques jours, cependant, le gouvernement espagnol a décidé de titulariser massivement les intérimaires dans la fonction publique, 250.000 en tout. Dans les universités, par exemple, quatre enseignants sur dix sont des intérimaires.

Les contrats "zéro heure" en Grande-Bretagne

La Grande-Bretagne, enfin, s'en sort plutôt pas mal, avec un taux de 4,6% on n'est pas loin des scores allemands, contre 5% fin 2015. Le Royaume-Uni est maintenant au niveau des États-Unis. Son marché du travail absorbe pour le moment sans difficulté les migrants venus d'Europe de l'est et d'Europe du sud. Il y a aussi les contrats "zéro heure", une formule qui séduit un employeur sur huit et qui impose au salarié une flexibilité totale. Comment évoluera le marché de l'emploi après le Brexit? Il restera sans doute florissant dans les services, mais pas forcément dans l'industrie, qui pourrait perdre de gros contrats. Mais les emplois libérés par les migrants européens pourraient bénéficier aux Britanniques, et surtout aux chômeurs peu qualifiés.

