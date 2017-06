Le chômage progresse de 1,7% au mois de Mai en Indre-et-Loire

Ce sont 500 demandeurs d'emploi de plus en Indre-et-Loire. On compte plus de 30.000 chômeurs n'ayant exercé aucune activité.

Ni la France, ni le département d'Indre-et-Loire ne sont épargnés par la hausse du chômage. Malgré une baisse enregistrée au mois d'avril, le chômage est reparti à la hausse en Ma : +0.6% pour l'hexagone alors qu'en Indre-et-Loire, le chômage a augmenté de 1.7%. On compte désormais 30.020 demandeurs d'emploi.

Avec cette hausse mensuelle, ce sont 500 demandeurs en plus inscrits à pole emploi en Indre-et-Loire. Une tendance qui affecte à égalité aussi bien les femmes que les hommes. Les plus durement touchés restent les moins de 25 ans puisque l'augmentation s'élève a près de 3 %. En revanche, on enregistre une baisse de 0,5% pour les plus de 50 ans.

Le constat est le même pour toutes les catégories A, B et C, c'est à dire les demandeurs d'emploi ayant exercé une activité partielle. Ils sont désormais 52.050 soit une hausse de 0.5%.