Le chômage quasi stable en juillet en Normandie

Le chômage repart à la hausse en France . Il progresse de 1% fin juillet par rapport au mois précédent. Il reste stable , en revanche, en Normandie avec une légère progression de 0,1% en catégorie A

Trés lègère hausse de 0,1% du nombre de demandeurs d'emploi au mois de juillet sur l'ensemble de la Normandie. C'est stable avec toutefois quelques différences entre les départements. Pour la catégorie A, celle des demandeurs d'emploi sans activité aucune, leur nombre baisse assez nettement dans la Manche (-1,5%). Même chose dans l'Orne (-1%) et dans le Calvados (-0,6%). Dans les deux départements de l'ex Haute-Normandie la tendance est en revanche à la hausse. De 1,8% dans l'Eure et de 0,4% en Seine Maritime.

Hausse chez les jeunes

Sur l'ensemble de la région, c'est chez les jeunes de moins de 25 ans que la hausse du chômage s'est fait le plus sentir en juillet (+1,6%) . C'est mieux, par contre, pour les plus de 50 ans avec une baisse d'un demi point. On compte actuellement 172 000 personnes en Normandie sans travail.