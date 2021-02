Le chômage recule de 8% au quatrième trimestre 2020, un "trompe l'œil" selon l'Insee

Le taux de chômage est revenu à son niveau d'avant crise : voilà ce qui se dégage des chiffres publiés mardi 16 février par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Au quatrième trimestre 2020, 8% des actifs étaient sans emploi, contre 9,1% au troisième trimestre et 8,1% avant la crise sanitaire. Cependant, l'Insee alerte sur le fait que cette baisse est "en partie en trompe l'œil" car la pandémie de coronavirus a eu certains effets sur la recherche d'emploi.

Des chômeurs qui ne cherchent plus

En effet, les chiffres utilisés par l'Insee sont ceux calculés selon les critères du Bureau international du travail (BIT). Celui-ci considère comme demandeur d'emploi les personnes qui ont effectué des recherches pendant le mois écoulé et qui se déclarent disponibles dans les deux semaines pour occuper un emploi. "Ces deux comportements, disponibilité et recherche, ont été plus ou moins affectés par les limitations de circulation des personnes et par la perception que ces dernières avaient des possibilités offertes sur le marché du travail en cette période de crise sanitaire", explique l'Insee.

Pour l'Institut national de la statistique et des études économiques, le deuxième confinement a découragé certains chômeurs : "Un nombre important de personnes ont basculé vers l'inactivité, faute notamment de pouvoir réaliser des recherches actives d'emploi dans les conditions habituelles", détaille l'Insee. C'est ce qu'on appelle le halo du chômage.

Un biais créé par les mesures d'aide

Le taux de chômage est aussi très probablement modifié par toutes les mesures d'aide mises en place par le gouvernement pour divers secteurs économiques, comme par exemple le milieu de la culture, de la restauration ou encore les stations de ski, dont les remontées mécaniques sont fermées. En effet, ces mesures permettent à un certain nombre d'entreprises de se maintenir à flot, au moins temporairement, et reculent l'échéance d'une cessation d'activité de certaines sociétés. Ainsi, les mesures de chômage partiel ou les prêts garantis par l'Etat peuvent permettre à certains entrepreneurs de garder leurs salariés pendant les prochains mois.