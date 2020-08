Le chômage recule en Haute-Vienne et en Corrèze en juillet

Le nombre de demandeurs d'emplois recule en Corrèze et en Haute-Vienne en juillet. La baisse est toutefois moins marquée qu'au niveau national et qu'en Nouvelle-Aquitaine.

La direction du Travail de la région Nouvelle-Aquitaine vient de publier les chiffres du chômage arrêtés à la fin juillet. Le nombre de chômeurs a diminué à la fois en Haute-Vienne et en Corrèze. Cette diminution est liée au retour des demandeurs d'emplois vers une activité réduite (catégories A, B et C), grâce à la reprise de l'économie après le confinement. Pour autant, la baisse est moins marquée qu'au niveau national (-4,1% en juillet en France par rapport au mois précédent).

28.820 personnes sans emploi en Haute-Vienne et Corrèze à la fin juillet

Selon les données fournies par la direction régionale du Travail, le nombre de chômeurs a reculé en Corrèze au mois de juillet de 2,4%, et de 0,9% en Haute-Vienne dans la catégorie A, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi sans aucune activité, soit respectivement 10.780 et 18.040 demandeurs d'emplois. Cette légère reprise ne compense la dernière année très sombre sur le front de l'emploi, particulièrement pour les demandeurs d'emploi sans aucune activité. La hausse sur un an des chômeurs de catégorie A en Corrèze et en Haute-Vienne est toujours très importante.

Corrèze et Haute-Vienne, parmi les départements qui profitent le moins de la reprise en région Nouvelle-Aquitaine

Le nombre de demandeurs d'emplois sans aucune activité baisse dans tous les départements de la Nouvelle-Aquitaine - ©Pôle emploi-Dares, STMT, Données CVS-CJO

A noter aussi dans ces données de milieu d'été de Pôle Emploi, la Haute-Vienne, la Corrèze et la Creuse sont les trois départements qui profitent le moins de la reprise amorcée en mai et juin. Preuve en est, à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine, le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité en baissé de 4,2% en l'espace d'un mois. Il reste toutefois sur la région 319.020 chômeurs de catégorie A.