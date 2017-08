Le chômage repart à la hausse en juillet en Bourgogne

Le nombre de demandeurs d'emploi est reparti à la hausse en juillet selon les chiffres publiés ce jeudi 24 août. En un mois, il progresse de 1% sur la grande région Bourgogne-Franche-Comté pour la catégorie A, et de 0.9% pour les catégories A, B et C. Ils suivent la tendance nationale, + 1%.

En Bourgogne-Franche-Comté, tous le départements ne sont pas logés à la même enseigne. Le nombre de demandeurs d'emploi recule de 1.9% dans le territoire de Belfort en un mois, mais il augmente de 1.9% dans le même temps en Saône-et-Loire et de 1.8% dans l'Yonne. En Côte-d'Or, la hausse est de 1% et de 0.6% dans la Nièvre. Il s'agit du nombre d'inscrits en catégorie A.

Sur l'ensemble de la région Bourgogne- Franche-Comté 130 490 personnes n'ont pas du tout travaillé en juillet. 24 620 en Côte-d'Or et 25 170 en Saône-et-Loire