Le chômage stagne en Franche-Comté, sauf pour les jeunes et les chômeurs de longue durée

La Franche-Comté suit la dynamique nationale en termes d'emploi, celle de la stabilité. Dans les chiffres du troisième trimestre de 2022 publiés mercredi 26 octobre par le ministère du Travail, le nombre de chômeurs (catégorie A, sans activité) stagne.

+0,2 % en moyenne dans les 3 départements

Sur un an, le Doubs connait la baisse la plus forte de chômeurs dans la région. - Préfecture de Bourgone-Franche-Comté

Sur ce troisième trimestre, le nombre de chômeurs (catégorie A, sans activité) est en hausse dans le Doubs (0,7 %), il stagne dans le Territoire de Belfort (0,1 %), et il baisse en Haute-Saône (-0,6 %), ce qui fait une moyenne de -0,2 % dans les trois départements.

Mais sur un an, la baisse est globale, et remarquable dans le Doubs, qui enregistre la plus forte baisse en un an (-13,2 %), parmi tous les départements de Bourgogne-Franche-Comté.

Baisse significative chez les chômeurs de longue durée

Une baisse inhabituelle est à signaler : celle des chômeurs de longue durée , ceux qui n'ont pas d'emploi depuis au moins un an. Une baisse significative et durable surtout. Encore -3 % sur ce troisième trimestre, si l'on fait la moyenne entre le Doubs, la Haute-Saône et le Territoire de Belfort.

Un bémol tout de même : cette forte baisse concerne les chômeurs inscrits depuis un à deux ans à Pôle Emploi. La catégorie des plus anciens chômeurs, ceux inscrits depuis plus de trois ans, connait une baisse plus timide.

Le taux de chômage chez les jeunes, les moins de 25 ans, continue lui aussi de baisser.