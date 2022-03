Le CHRU de Nancy emploie les grands moyens pour parvenir à recruter du personnel

Le CHRU de Nancy a besoin de recruter du personnel et le fait savoir ! Des affiches sont installées sur différents sites de l'hôpital, sur des véhicules de service et des milliers de sacs à pain ont été réparties dans 50 boulangeries du département et même dans les Vosges. L'objectif, faire savoir qu'il y a du travail au CHRU de Nancy, que l'on soit soignant ou pas. Sur les 150 postes à pourvoir, 120 concernent des soignants malgré tout. Le CHRU emploie environ 10 000 salariés.

Sur la façade de l'hôpital central, une banderole verte avec l'inscription : "l'hôpital public a besoin de vous, rejoignez nous". Le CHRU a du mal à recruter et ce n'est pas nouveau pour Jérome Malfroy, chef du département ressources humaines et affaires sociales : "les tensions que l'on rencontre sur les fonctions soignantes, on les rencontrait déjà avant la période Covid. On a pu pallier à ces difficultés en réorientant nos différentes activités dans le souci de prendre en charge les patients qui se présentaient au titre de la Covid".

Des mutations internes retardées faute de remplaçants

On ne forme pas assez de professionnels de santé pour couvrir les besoins. Conséquence : de nombreux postes vacants et une fatigue qui s'accumule pour Laura Arnould, infirmière en neurochirurgie : "on nous rappelle constamment pour venir remplacer. On a une application qui permet de voir tous les remplacements et tous les jours, il y en a une dizaine. Du coup, ça pèse sur les équipes parce qu'on est moins de personnel donc on peut moins prendre le temps auprès des patients". Autre difficulté, cette infirmière ne peut pas aller dans le service où elle a pourtant obtenu sa mutation, faute de remplaçant : "en attendant qu'il y ait du personnel pour me remplacer, je reste dans mon ancien poste, on attend les prochains recrutements en juillet pour combler et me permettre d'évoluer et de changer de service". Des situations qui peuvent s'éterniser, certains peuvent attendre jusqu'à un an.

Le CHRU de Nancy communique sur ses besoins en recrutement. Il y a 150 postes à pourvoir dont 120 de soignants © Radio France - Cédric Lieto

L'intérêt de cette campagne de communication, c'est aussi de toucher des candidats à l'embauche en dehors du personnel soignant, pour Jérôme Malfroy, chef du département ressources humaines et affaires sociales : "il y a plus de 200 métiers à l'hôpital et je ne suis pas sûr que ce soit connu de toute la population. Sur certains publics, en particulier sur des métiers techniques, on a des difficultés à recueillir des candidatures parce que spontanément, les gens ne pensent pas à l'hôpital". Le CHRU qui pour des métiers techniques tente de proposer des formations en alternance ou d'accueillir des stagiaires lors de leurs études.