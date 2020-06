Le CHU de Besançon a reçu près de 500 000 euros de dons financiers depuis le début du Covid 19

C'est une belle somme qu'a reçu le CHU de Besançon : il a perçu pour 500 000 euros de dons financiers depuis le début de l'épidémie. Un chiffre publié par le CHRU Jean-Minjoz ce mercredi. Et deux dons sont particulièrement notables : 300 000 euros envoyés par l'APHP (Assistance Publique - Hôpitaux de Paris) et 100 000 euros donnés par le DFCO (Dijon Football Côte d'Or), le club de foot de Dijon.

A ces dons financiers s'ajoutent ceux d'associations, de particuliers ou encore d'entreprises, tout au long de la crise du coronavirus. En outre, d'autres dons ont été effectués : de la nourriture, des produits de beauté ou encore des bons pour acheter de l'essence, précise l'hôpital.

Des dons "pour améliorer le quotidien des soignants"

Une partie des 500 000 euros a été utilisée dans l'achat de matériel pour le personnel soignant. Cette somme sera utilisée à travers plusieurs projets et définis sur 3 axes : le bien-être des patients et du personnel, la recherche et l'innovation médicale et l'achat de matériel.

Un appel à projet va être lancé en interne annonce le CHU.