Le CHU de Nice en 13ème position du palmarés des meilleurs hopitaux français

C'est le CHU de Bordeaux qui se classe cette année premier du palmarès annuel des hôpitaux du magazine "Le Point" publié dans une édition qui sort aujourd'hui. L'hebdomadaire a interrogé plus de 1 000 hôpitaux publics et privés, a épluché leur activité, leurs équipements, leur taux de mortalité, aussi. Il a établi des classements détaillés dans plus de 70 spécialités, de la chirurgie des ligaments du genou jusqu'à la chirurgie cardiaque. Nice arrive en 13ème position.

Une bonne place ?

En tout cas le CHU progresse cette année dans le classement, il se place devant Dijon et Rouen mais derrière Tours, Grenoble, Amiens, Montpellier ou Nantes. Dans ce classement, figurent aux 30 premières places avant tout de grands établissements, des hôpitaux universitaires. Le Point a pris en compte les équipements par exemple l'existence ou non d'une unité neuro-vasculaire pour soigner les accidents vasculaires cérébraux. L'hebdomadaire a noté aussi les moyens humains, plus il y a de personnel, plus c'est un gage a priori de sécurité et de qualité et si l'hôpital possède des spécialistes comme un neuroradiologue si l'on garde l'exemple du traitement de l'AVC.