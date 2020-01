Le CHU de Poitiers lance son premier forum de l'emploi paramédical

Le CHU de Poitiers innove pour recruter et lance son premier forum de l'emploi médical ce mardi. Objectif : recruter une trentaine de personnes dans le domaine des soignants et des métiers médico-techniques.

Le CHU de Poitiers lance ce mardi son premier forum de l'emploi paramédical. Une trentaine de postes est à pourvoir, selon Sophie Guerraz. La directrice des ressources humaines de l'hôpital était invitée de France Bleu Poitou ce mardi matin.

L'hôpital n'arrive plus à recruter ?

Au niveau national, il y a des difficultés de recrutement des personnels paramédicaux. Le CHU de Poitiers a été plutôt préservé jusque-là. L'année dernière, nous avons retravaillé notre projet d'établissement, un projet social et un axe fort de recrutement et de la fidélisation des professionnels. dans ce cadre-là, nous souhaitons moderniser notre approche du recrutement. Aller au-delà du simple CV et de la lettre de motivation et proposer autre chose aux professionnels et aux étudiants qui souhaitent travailler au CHU.

La réforme des retraites est contestée dans le milieu hospitalier, notamment à cause de la pénibilité du travail. Vous allez quand même réussir à recruter des jeunes ?

Le CHU a des atouts importants, c'est un établissement qui est dynamique qui a beaucoup de projets. Nous avons cette année des projets de développement d'activité : hémodialyse, cancérologie, hospitalisation à domicile. Autant de projets qui nous permettent de créer des postes et donc de recruter entre 20 et 30 professionnels supplémentaires en plus de nos recrutements courants.

Il s'agit de postes en CDI ou CDD ?

Les deux, principalement des CDI mais nous cherchons aussi des professionnels sur les mensualité de remplacement d'été. Donc les deux modalités sont possibles.

Quel est le profil recherché des candidats ?

Ce forum est principalement destiné aux professionnels paramédicaux aujourd'hui, donc ceux qui travaillent au plus près du malade ou dans les secteurs qui sont en lien avec la prise en charge du patient : infirmiers, aide-soignants, auxiliaires de puériculture mais aussi manipulateurs radio, techniciens de laboratoire, préparateurs en pharmacie et kinésithérapeutes.

Le forum de l'emploi paramédical est organisé ce mardi de 10h à 18h dans le hall de l'Agora du CHU de Poitiers.