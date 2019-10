Le CHU de Poitiers recrute des infirmières en contrat à durée indéterminée

Le CHU de Poitiers lance une vaste vague de recrutements en cette fin d'année : A la clé, il y a 27 postes d'infirmiers et une quinzaine d'aide-soignants à recruter avant la fin 2019-début 2020 sur l'hôpital de Poitiers et le groupe hospitalier du Nord-Vienne.

Poitiers, France

Une bonne nouvelle sur le front de l'emploi dans le Poitou. Dans la Vienne, le Centre hospitalier universitaire de Poitiers a décidé de ne plus recruter d'infirmiers en contrats à durée déterminée ces prochains mois mais en CDI : contrats à durée indéterminée ! Il s'agit de rendre le site plus attractif auprès des professionnels. Moins de précarité et d'incertitude, et plus de stabilité pour les candidats.

Une trentaine d'infirmiers et une quinzaine d'aide-soignants

D'ici la fin 2019 et le début de l'année 2020, la direction des ressources humaines va donc recruter une vingtaine d'infirmiers au CHU de Poitiers, ainsi que sept postes supplémentaires sur le groupe hospitalier Nord-Vienne répartis sur Montmorillon, Châtellerault, Loudun, ou Lusignan. Pour ce qui est des aides-soignants, le CHU va ouvrir une dizaine de postes en contrat à durée indéterminée sur Poitiers et cinq autres sur le GHNV (groupe hospitalier du Nord-Vienne).

Accompagner l'accroissement d'activité dans certains services

Pour le CHU de Poitiers, c'est aussi le moyen d'accompagner la mise en oeuvre de nouveaux projets mis en place par la direction comme par exemple l'ouverture de lits dans certains services à Poitiers comme au pôle cancérologie ou oncologie ou dans les services Hématologie ou de surveillance continue. Le CHU entend également créer un nouveau métier à travers les "infirmiers parcours", professionnels chargés d'aider et de suivre le patient dans son parcours de soins. Dans les établissements du groupe hospitalier du Nord-Vienne à Montmorillon, Châtellerault, Loudun, ou Lusignan, il y aura des besoins en cardiologie ou en gériatrie par exemple.

Tous profils requis

Pour ces postes d'infirmiers et d'aide-soignants en CDI, la direction des ressources humaines recherchent toutes sortes de profils : des professionnels qui ont déjà travaillé dans les pôles spécialisés ou de jeunes diplômés qui dans un premier temps seront formés en doublure dans les services. Ces personnes pourront intégrer l'établissement pictave ou l'un des centres du groupe hospitalier du Nord Vienne. Les candidats peuvent postuler via le site internet du CHU de Poitiers. Ou appeler le service DRH de l'hôpital universitaire. Il faut savoir que ces recrutements arrivent en plus des recrutements habituels (départs en retraite, mutations, et emplois saisonniers etc). Le CHU de Poitiers qui emploie 5.000 agents dont 1.200 infirmiers aujourd'hui, et à peu près autant d'aide-soignants.