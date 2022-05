La bolée de cidre pourrait coûter un peu plus cher en raison de la hausse des prix du verre. Les cidriers bretons utilisent des bouteilles pour vendre leur production, et ils n'ont souvent pas d'autres choix que de répercuter cette hausse des prix.

Le cidre breton plus cher en raison de la hausse des prix du verre ?

"Les verriers nous ont mis devant le fait accompli, avec une première augmentation de 10% en décembre et une seconde de 10% en avril" explique Yves Maho, président de la maison cidricole de Bretagne "Ils nous expliquent que c'est en raison de la hausse des coûts de l'énergie. Nous n'avons pas d'autres choix de toutes façons que d'acheter ces bouteilles." A cette augmentation du prix du verre, s'ajoute celles du carton d'emballage et des étiquettes papier "les imprimeurs craignent la pénurie de papier et nous demande de commander toutes nos étiquettes plusieurs mois à l'avance. Sur le marché du carton, c'est aussi très tendu" ajoute Yves Maho, producteur de quelques 50.000 bouteilles de cidre chaque année, à Locoal Mendon dans le Morbihan.

La bouteille de cidre, plus chère ?

De nombreux producteurs s'interrogent sur le fait de répercuter ces hausses sur le prix de leur bouteille. Yves Maho a choisi d'augmenter ses tarifs "aucun de mes clients ne m'a dit, c'est trop cher. La plupart ont répercuter eux-aussi cette hausse sur leur prix de vente". Thierry Mounier s'est lui-aussi résolu à augmenter ses tarifs. Installé à Saint-Gilles, au nord de Rennes où il produit chaque année 10.000 bouteilles de jus de pommes et 15.000 de cidre "La belle Vilaine", "j'ai augmenté les tarifs de mes bouteilles de 10 centimes, et j'appliquerai peut être une autre hausse dans le courant de l'été. Nos clients comprennent, je les ai prévenus avant en leur disant qu'on était piégé par cette hausse des prix des matières premières".

Les bouteilles consignées pour éviter de devoir en commander de nouvelles

D'autres petits cidriers font aussi le pari de la consigne, "10 centimes pour le consommateur qui ramène sa bouteille" explique Paul Le grand producteur à Tinténiac, au nord de Rennes "c'est incitatif. Je récupère ainsi presque la moitié de mes bouteilles" explique le cidrier "_mais je le fais aussi parce que c'est une manière de faire des économies d'énergie". Reste que ce système de consigne de la bouteille de cidre fonctionne surtout pour les producteurs qui font de la vente directe "et puis, il faut laver toutes les bouteilles, c'est une tâche conséquente"_ ajoute le producteur.