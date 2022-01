Le cimentier isérois Vicat annonce "le premier liant zéro carbone"

Vicat, le cimentier basé à L'Isle-d'Abeau (Isère), annonce dans un communiqué avoir mis au point un liant pour béton fait à partir d'une "matière biosourcée" et au bilan "zéro carbone". Sans en dire plus sur sa composition.

Engagé dans un grand plan d'investissement, soutenu par France Relance, pour décarboner ses activités et "verdir" l'image du béton, le cimentier Vicat annonce avoir franchi un pas de plus. Dans un communiqué il explique que ses équipes de recherches, au sein de son siège de l'Isle d'Abeau en Isère, ont mis au point un liant béton d'un genre nouveau, "carbo-négatif" et à base de matière "biosourcée". Un liant "permettant de conserver l’ensemble des propriétés et les usages d’un ciment traditionnel tout en bénéficiant d’un bilan carbone correspondant à un niveau d’émissions nettes inférieur à 0 kg CO2 eq/t" selon le communiqué du cimentier, qui tire au maximum profit des qualités "puits de carbone" du béton.

Le béton "absorbant" de CO2

Il faut savoir qu'en effet un béton absorbe du CO2 au cours de sa vie. C'est le phénomène de carbonatation. En 2016 une étude scientifique publiée dans Nature Geoscience, affirmait que l’absorption naturelle du CO2 par les ciments au cours de leur cycle de vie entre 1930 et 2013, avait compensé "43 % des émissions de carbone" dues à sa production par calcination (chauffage). Un calcul qui "oubliait" toutefois les émissions de CO2 générées par la production d'énergie nécessaire pour effectuer cette calcination.

Pour atteindre le zéro carbone, voire le carbo-négatif, le nouveau liant présenté par Vicat est "composé d’une matière biosourcée", sans plus de précision. Une invention qui, poursuit le communiqué de Vicat, "s’inscrit pleinement dans la stratégie du Groupe pour répondre aux réglementations en termes d’abaissement de l’empreinte carbone de la construction" et "renforce les engagements du Groupe pour atteindre la neutralité carbone sur sa chaine de valeur d’ici 2050". Le produit sera mis à disposition au cours du printemps prochain selon Vicat et disponible pour de premiers chantiers dès cette année "après l’obtention de l’appréciation technique d’expérimentation", procédure mise en place par le Centre scientifique du bâtiment pour évaluer les produits et procédé innovants destinés à intégrer la construction.