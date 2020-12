Le cimentier Lafarge revoit son projet d'agrandissement à la baisse à Paris

Depuis la diffusion début septembre d'une vidéo montrant un camion-toupie du groupe Lafarge en train de vidanger ses cuves et un liquide grisâtre tombant dans la Seine, le groupe a fait face à une multiplication des critiques. Elles visent aussi bien le site de Bercy (12ème arrondissement) où étaient tournées les images, mais aussi sur celui de Javel (15ème arrondissement) où la Direction régionale de l'environnement et de l'énergie (Driee) a signalé un écoulement depuis un bassin de décantation, directement dans le fleuve.

Une production en forte baisse

C'est dans ce contexte pour le moins défavorable et après une concertation âpre avec les habitants, que Lafarge a revu à la baisse son projet du port de Javel dans le 15ème arrondissement.

Le groupe s'engage à proposer avec cette usine "modernisée" six silos au lieu de neuf, et une production de 80 mille mètres cube de béton par jour, contre 120 mille prévus au départ. "La diminution forte de la capacité de production de la future centrale de Mirabeau correspond à une attente des riverains et des pouvoirs publics" avance le porte-parole du groupe, "elle a été proposée, avec d'autres solutions, par LafargeHolcim dans le cadre de la concertation entamée depuis septembre".

Mais autre changement - non négligeable - avec ce format le groupe n'a plus besoin d'autorisation préfectorale, via un arrêté. Un arrêté qui était contesté devant le tribunal administratif par un collectif de riverains opposés au projet. Avec sa nouvelle version, Lafarge peut se contenter d'une simple déclaration, plus simple à mettre en oeuvre.

Une "première victoire" pour les écologistes

Pour les opposants à l'agrandissement du site, c'est une bonne nouvelle, au moins au premier abord. "C'est une victoire puisque le groupe a dû demander le retrait de l'arrêté préfectoral de 2017 autorisant l'extension du site", explique Maryse Fourcade du collectif Les riverains du port de Javel, "mais il va falloir rester très vigilants. Nous demandons toujours l'abandon total du projet, écologiquement aberrant".

Des demandes portées aussi par le groupe Europe Ecologie les Verts à la Région Ile-de-France, et Aminata Niakaté, élue écologiste du 15ème arrondissement, qui réclame la reprise de la concertation : "nous présenterons un voeu en ce sens au Conseil de Paris, la semaine prochaine". Le dossier est donc encore loin d'être clos.