Montbéliard, France

Le phénomène n'est pas nouveau, mais la tendance est à la hausse et de manière durable. La vente directe séduit de plus en plus d'exploitants. 300 exploitants écoulent tout ou partie de leur production en circuit court dans le Doubs. C'est 10 % des producteurs, mais bien davantage si l'on y soustrait la filière Comté et céréales.

Ces « circuits court » peuvent prendre plusieurs formes. De la boutique de producteurs, comme la Corbeille Paysanne à Audincourt, aux marchés de producteurs, mais aussi les AMAP (association pour le maintien d’une agriculture paysanne) qui proposent des paniers légumes en abonnement, comme les Jardin d’Idées à Bavans. Ou encore les organisations locales type « ruche qui dit oui » où le consommateur est mis en lien avec un panel de producteurs. Et enfin, le e-commerce, ces plateformes internet qui vous proposent un catalogue de produits locaux.

Placedulocal.fr vient de fêter avec succès sa première année d'existence. Avec un bilan qui dépasse les ambitions initiales. 45 producteurs, 400 références, 140 paniers semaines en moyenne. Originalité de la plateforme, placedulocal.fr livre votre commande à votre domicile ou vous la propose en drive dans ses entrepôts d'Etupes. La société est portée par un jeune homme de 28 ans, Josselin Pradier, qui a su donner corps à son idée. Elle emploi aujourd'hui 4 salariés, tous associés dans l'affaire. Ambition à moyen terme, créer des franchises dans d'autres régions de France.

La vente directe est appuyée par la chambre d'agriculture du Doubs et du Territoire de Belfort, notamment dans la recherche de foncier en partenariat avec les collectivités. les jeunes agriculteurs ont également un service qui accompagne les porteurs de projets.

L'essor de ce circuit court est portée par une forte demande du consommateur, nous explique Cécile Humbert, conseillère diversification à la chambre d’agriculture du Doubs et du Territoire de Belfort, sans oublier les collectivités qui ont compris l'enjeu avec la plateforme Agrilocal, soutenue par le conseil départemental du Doubs. Cette plateforme met en relation les producteurs locaux avec les gestionnaires et les cuisiniers des cantines des EPAHD et des collèges du département.