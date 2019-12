Le classement des vingt communes les plus peuplées de Moselle

L'INSEE vient de dévoiler la liste des communes les plus peuplées du Grand Est pour 2017. Metz (116.429 habitants) est en troisième position derrière Strasbourg et Reims, Thionville est dixième, Montigny-les-Metz est dix-neuvième. Depuis 10 ans, le nombre d'habitants est stable en Moselle.

Moselle, France

En 2017, près de 11% des Français de Métropole vivaient dans le Grand Est selon les chiffres de l'INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques). Et au palmarès des départements les plus peuplés de la région, c'est le Bas-Rhin qui arrive en tête avec 1,1 millions d'habitants devant la Moselle (1 million) et le Haut-Rhin (764.000).

Dans le détail, depuis 10 ans la Haute-Marne perd des habitants (-0,7%), tout comme les Ardennes, la Meuse (-0,4%) et les Vosges (-0,3%). Le Bas-Rhin gagne des administrés (+0,4%) et la Moselle est stable.

Forbach perd moins d'habitants que Sarreguemines

Metz est toujours la première ville de Moselle mais perd depuis 10 ans des habitants (-0,6%). Thionville est la deuxième ville du département devant Montigny-lès-Metz et Forbach.