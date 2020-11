Beaucoup d'initiatives fleurissent pour inciter les petits commerces à se lancer dans le "clik and collect", afin de continuer à vendre pendant le confinement. Une solution qui, dans la pratique, n'est pas si facile à mettre en œuvre.

Le "click and collect" peut-il sauver les petits commerces ?

Contrairement au premier confinement, Alain Liger propose cette fois du "click and collect"

Il ne l'avait pas proposé lors du premier confinement : cette fois-ci, Alain Liger, le responsable du magasin qui porte son nom à Orléans, spécialisé dans les vêtements pour homme, a décidé de mettre en place de la vente à distance. C'est, à ses yeux, un pis-aller, faute de pouvoir rouvrir, mais "certainement pas une solution miracle".

Gérer un site prend beaucoup de temps

"En soi, cela fait des années que j'ai un site Internet mais il n'a jamais été rentable à proprement parler, explique-t-il. J'ai énormément de références - plus de 4 000 - mais en petite quantité, donc je perds tout l'effet de masse sur lequel repose un site Internet. Du coup, cela prend beaucoup trop de temps pour une activité très faible."

S'ajoute à cela la particularité de son métier : "Moi, je suis dans la personnalisation, dans l'individualisation du conseil apporté au client. Je peux montrer mes produits en photo, je peux discuter au téléphone, mais rien ne remplacera le toucher du textile pour se rendre compte de la qualité." Malgré tout, en cette période si spéciale, le "click and collect" peut être un palliatif. Surtout pour faire face à la concurrence des mastodontes du e-commerce, et alors que les fêtes de Noël approchent.

Actuellement, on estime que 60% à 70% des commerçants n'ont pas de site en ligne. D'où l'idée de lancer des plateformes locales pour les inciter à rejoindre rapidement le numérique, à moindre frais. C'est, par exemple, l'initiative que lance à Montargis Manuel Ribeiro, élu d'opposition et surtout dirigeant de l'entreprise CMRP, spécialisée en solutions numériques. Cette plateforme s'appellera e-montargis.fr et ouvrira aux clients mardi prochain, le 10 novembre.

Lancement d'une plateforme à Montargis

D'ores et déjà, une quinzaine de commerçants montargois et de l'agglomération se sont dit intéressés. Mais il va leur falloir référencer leurs articles, avec photos et descriptifs, pour être attractifs - un travail de titan pour certains, reconnait Manuel Ribeiro : "C'est clairement beaucoup de travail pour eux mais c'est nécessaire, je ne vois pas comment faire autrement en période de confinement."

L'adhésion à cette plateforme sera gratuite jusqu'au 31 janvier, et au-delà il y aura des frais pour y rester : "C'est pour moi un investissement à long terme, compte tenu des changements dans les habitudes de consommation, davantage portées vers le digital, je m'attends à récupérer ma mise de fond sur 2 ou 3 ans, estime Manuel Ribeiro, parce que de toute façon le "click and collect'" survivra après cette période, même si on n'en aura pas toujours autant besoin."

La ville d'Orléans a également annoncé qu'elle allait créer une plateforme pour les commerçants la semaine prochaine. La Région Centre-Val de Loire, elle, souhaite fédérer les différentes initiatives en lançant un portail commun, comme elle l'avait déjà fait pour les circuits courts alimentaires lors du premier confinement.