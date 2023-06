“Le climat normand doit permettre d’attirer de nouveaux habitants” - Michael Dobbs, Normandie Attractivité

Alors "Y'rpleut" ! La réputation de l’humide Normandie, où il ne ferait beau qu'entre deux averses, est en passe de s’éteindre. Le réchauffement climatique se traduit par moins de précipitations et des températures globalement en hausse du Mont-Saint-Michel à Dieppe en passant par les plages du Débarquement. Un an après la forte canicule de l’été 2022, la Normandie s'apprête à accueillir de nombreux nouveaux touristes. Beaucoup de campings observent des réservations de clients domiciliés le long du bassin méditerranéen : "On va être une des destinations tendances cet été, à la fois pour les Français mais aussi pour les marchés européens” confirme Michael Dodds, directeur de Normandie Attractivité et du Comité Régional du Tourisme. “Cette nouvelle clientèle vient du Sud de la France mais aussi, on commence à le détecter, de nouveaux marchés qui s’ouvrent pour nous en Italie et en Espagne”. Des habitants de régions ou pays assommés par la chaleur et qui viennent passer leurs vacances dans un climat plus tempéré. “Ils veulent des endroits pour bien se reposer et bien dormir le soir pendant l'été”.

Le comité régional du tourisme observe donc avec satisfaction les avantages d’un climat plutôt tempéré par rapport à d’autres secteurs où les températures flirtent ou dépassent les 40 degrés. “Mais pour l'instant on a pas orienté notre campagne de communication sur cet argument. Pour ne pas froisser les régions les plus frappées par le réchauffement climatique” indique Michael Dodds.

Attirer de nouveaux habitants

La fréquentation touristique est donc en hausse mais les ambitions vont au-delà de visiteurs ponctuels. “Nous sommes c’est vrai une valeur sûre pour un court séjour. Mais notre grand défi, c’est d’avoir l’image d’un endroit où on peut s'installer et vivre, pour trouver l'équilibre professionnel et personnel” explique le directeur de Normandie Attractivité. La période d’après Covid avait déjà déclenché quelques mouvements migratoires de grandes villes françaises vers la Normandie. Le climat plus respirable sans être désagréable devrait ouvrir de nouvelles possibilités. “Venir faire carrière en Normandie, ce n'est pas encore un réflexe. Il faut qu’on parvienne à vraiment encourager les jeunes actifs pour qu’ils pensent à venir dans nos villes moyennes à taille humaine. C’est notre grand défi !” martèle Michael Dodds.