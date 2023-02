Le club de rugby de Trélissac en redressement judiciaire

Le Club de rugby de Trélissac vit des heures difficiles. Après avoir été relégué de fédérale Une en fédérale 3 puis en régionale 1 en 2021, le SAT doit désormais s'en remettre à un mandataire pour tenter de sauver ce qui peut l'être. L'information révélée par Dordogne Libre est en mesure d'être confirmée et détaillée par France Bleu Périgord.

Crée en 1961, le SAT est aujourd'hui confronté à de grosses difficultés financières. C'est le nouveau président, Bruno Hervouet élu à l'automne 2022, qui en fait l'amère expérience en découvrant, en septembre, que le SAT était interdit bancaire. En décembre, les créanciers ont été plus nombreux à se manifester. En janvier, il a donc choisi de demander conseil à un mandataire pour éviter d'aggraver la situation.

Une poursuite d'activité autorisée durant six mois

Le SAT est donc en cessation de paiement depuis début janvier et en redressement judiciaire depuis le 6 février, avec une poursuite d'activité pendant 6 mois. Pour la nouvelle équipe dirigeante, l'essentiel est là. L'équipe senior (dont les joueurs ne sont plus payés depuis septembre) et les jeunes des écoles vont pouvoir aller au bout de la saison.

Un audit en cours

La procédure de redressement judiciaire va aussi permettre d'avoir une vision plus précise du passif. Le mandataire devrait procéder à un audit pour connaitre le nombre de créanciers et le montant de la dette. Pour le nouveau président, Bruno Hervouet et son équipe, on ne devrait pas être loin des 250 000 euros. C'est beaucoup pour une association. Pas sûr qu'à la fin de la saison, le club échappe à une liquidation judiciaire. Si c'est le cas, la nouvelle équipe dirigeante s'engage à redémarrer sur des bases saines, avec l'aide de la mairie, pour que le rugby continue d'exister à Trélissac.