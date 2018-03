Saint-Denis, France

Depuis un peu plus d'un an, les locataires du parc HLM de Plaine Commune Habitat, bailleur social du territoire Plaine Commune, qui regroupe Saint-Denis et les villes voisines, ont une carte de membre d'un club un peu spécial dans leur portefeuille. Ce "club des locataires", association gérée par les habitants eux-même, leur permet de négocier des réductions chez les artisans et les commerçants locaux.

Une "logique de comité d'entreprise"

Cette initiative, unique en France, c'est celle de leur bailleur Plaine Commune Habitat, qui souhaitait travailler sur la problématique du pouvoir d'achat. "J'ai pu aller au restaurant, acheter un bouquet de fleurs à ma mère" se réjouit Lydie Lequette : "on fait des économies!"

Des locataires font déjà des économies Copier

"C'est la logique du comité d'entreprise : la force du nombre permet de négocier des tarifs" explique Sofia Boutrih, chargée de mission sur ce projet pour le bailleur, qui compte 17500 logements, et environ 40 000 habitants. Ainsi, le coup de maître, c'est l'assurance habitation avec des prix 30 à 40% en dessous de ceux du marché.

"Une réduction très exceptionnelle"

Sofia Boutrih les a négocié avec le courtier local Rodassur, à quelque rue du siège du bailleur. "J'ai obtenu jusqu'à moins 40%, c'est une réduction très exceptionnelle" se félicite Maria Rodrigues, la gérante du cabinet de courtage, qui a déjà conclu 290 contrats entre l'assureur Axa et les locataires du parc social.

Une vingtaine de commerçants partenaires

Quant aux commerçants et artisans de Saint-Denis et des alentours, une vingtaine a déjà choisi de jouer le jeu. "10% de réduction ce n'est pas énorme mais les gens en parlent et c'est une clientèle en plus" sourit Marc Boulanger, gérant du restaurant "O' Grand Breton".

Chaque commerçant s'engage aussi à verser 100 euros par an à l'association, 1000 euros pour les artisans. Pour financer ses activités, Plaine Commune Habitat a prévu de verser 17500 euros de subventions annuelle pendant trois ans, avant de trouver des financements plus pérennes.

Le club des locataires propose aussi une plateforme, sur son site Internet, pour échanger des coups de mains entre voisins et créer du lien social. "L'idée c'est de créer une communauté de locataires qui se sentent privilégiés" estime Sofia Boutrih "pour créer du lien et regagner en pouvoir d'achat".