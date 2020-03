Le club Med de La Palmyre opère sa montée en gamme

35 millions d'euros dépensés pour construire notamment 27 nouvelles chambres luxueuses dont 5 suites de 65 m2 et surtout réhabiliter 24 hectares. Le club Med de La Palmyre, le seul sur la côte atlantique, va monter en gamme, de trois à quatre tridents. Le chantier est en cours et devrait se terminer fin juin pour l'ouverture de la saison. Le club Med et le département misent beaucoup sur ce nouvel ensemble.

Car le président du club Med Henri Giscard d'Estaing explique : " un trident de plus ça veut dire plus de confort pour nos clients, plus d'activités mais aussi une philosophie générale plus tournée vers le département, la découverte du territoire et des produits régionaux. " Alors, le président du conseil départemental de Charente-Maritime Dominique Bussereau y voit aussi un gros atout : " cela fait travailler les producteurs et les artisans locaux et puis entre le chantier et la capacité d'accueil agrandie, cela va créer environ 65 emplois ".

Conséquence directe de la montée en gamme : les prix vont augmenter de 20% pour atteindre environ 2000 euros par personne pour une semaine tout compris au mois de juillet.

Autre problème : l'environnement. En 2017, un premier permis de construction avait refusé car il ne respectait pas la loi littorale après une plainte d'associations environnementales. Alors cette fois tout a été fait dans les règles assure le chef de projet Damien Monleau. "On a une zone littorale sur laquelle on ne peut pas construire, on a d'ailleurs dû revoir un peu nos plans, une zone de l'Office National des Forêts où même planter un parasol c'est impossible, c'est défi mais on joue le jeu, on a même un partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux." Les soucis d'érosion ont aussi été résolus d'après le président Henri Giscard d'Estaing.

Ouverture prévue le 28 juin avant l'inauguration officielle à l'automne.

Les machines s'activent pour finir dans les délais. © Radio France - Marina Guibert

Le nouveau club Med accueillera aussi des séminaires au milieu des pins. Il sera même possible de venir dans ses restaurants juste pour une soirée. © Radio France - Marina Guibert