Le Club Sécurité du Cotentin signe une convention pour prévenir le risque routier en entreprise

Le risque routier est la première cause d'accident mortel au travail. Pour sensibiliser les entreprises à engager des actions pour le réduire, une convention a été signée hier à Cherbourg entre le Club Sécurité du Cotentin et une association de promotion de la sécurité routière.

Patrick Benjamin, l'un des animateurs du Club Sécurité du Cotentin, était l'invité de France Bleu Cotentin.

Cette association créée en 1995 est hébergée à la Chambre de Commerce de Cherbourg et elle a pour objectif de favoriser l'échange de bonnes pratiques en Santé Sécurité au Travail entre entreprises. Il est composé d'une cinquantaine d'entreprises allant des grands donneurs d'ordre du territoire aux PME-PMI. La sécurité routière est depuis toujours un des sujets de préoccupation du Club pour les trajets en missions des salariés mais aussi les trajets domicile-travail.

La convention a été signée avec l'ADESR, association départementale pour l'éducation et la sécurité routière.

"La convention va permettre aux membres du Club de faire de la prévention et de proposer à ces entreprises des actions de sensibilisation des personnels dans le domaine de la prévention des risques routiers", explique Patrick Benjamin. L'occasion de rappeler qu'un accident mortel du travail sur cinq est lié à un accident de la route et l'employeur a une obligation de sécurité vis à vis de ses salariés. Il se doit donc de la sensibiliser et de les former".

La démarche de l'employeur est d'évaluer les risques, donc les risques liés à l'utilisation d'un véhicule au travail ou pendant les missions. Dans ce cadre, on essaie d'identifier les risques auxquels peuvent être confrontés les salariés comme la vitesse, la fatigue au volant mais aussi l'utilisation du portable.

Avec la convention, il y aura des opérations de sensibilisation mais aussi l'utilisation de la piste de conduite à Lessay qui permet de faire des tests avec des véhicules spécialement équipés pour ces formations. Cela permet de voir des choses que l'on apprend forcément en auto-école.

En 2019, deux interventions de l'ADESR auprès des adhérents du Club Sécurité seront programmées respectivement à Carentan (14 mai) et à Cherbourg (17 mai). Patrick Benjamin précise que les préventeurs d'entreprises adhérentes du Club Sécurité pourront participer gracieusement à une session complète de l'ADESR – Manche afin de pouvoir promouvoir en connaissance du produit les formations proposées. Les entreprises inscrites via le Club sécurité auprès des sessions de formation de l'ADESR – Manche bénéficieront d'une tarification privilégiée.