Le CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) s'installe à Dax.

Le conservatoire National des Arts et Métiers - CNAM - s'installe à Dax et propose 3 licences : commerce, tourisme et bois. Une installation qui vise à développer l'activité économique sur le territoire du Grand Dax.

Le CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) est un établissement d’enseignement supérieur, de recherche et de culture scientifique et technique, dédié à la formation professionnelle et tout au long de la vie des adultes.

Le CNAM propose des formations destinées à soutenir l’initiative individuelle des actifs désireux d’apprendre en dehors du temps de travail pour élever leur niveau de qualification, évoluer professionnellement ou sécuriser leur parcours professionnel. Le CNAM s’adresse aussi aux jeunes avec une offre de formation en alternance, plébiscitée par les entreprises et les bénéficiaires.

Le CNAM met en oeuvre des formations qui marient finalité économique et intérêt général. Une finalité économique qui correspond aux besoins des entreprises confrontées à la nécessité de former, de professionnaliser ou d’adapter leurs salariés aux évolutions techniques, des produits ou des processus ou à leurs choix organisationnels. Intérêt général surtout afin que les transformations de l’économie soient porteuses de justice sociale et permettent à celles et ceux qui n’ont pas bénéficié d’une scolarité initiale suffisamment poussée de profiter aujourd’hui de l’engagement de l’État et de la région Nouvelle-Aquitaine afin de garantir un droit égalitaire à l’éducation, réduisant les déterminismes sociaux, grâce à l’engagement du Conservatoire et à la mobilisation de tous les personnels. La finalité économique ne doit pas aller sans l’intérêt général pour assurer un développement harmonieux de nos territoires et de nos concitoyens. C’est le sens de la promotion sociale incarnée par le CNAM.

Le CNAM en 3 offres de formation :

- une offre de diplôme en réponse aux aspirations de chacun en fonction de ses domaine de prédilection, l'ADN du CNAM.

- une offre de diplôme en réponse aux besoins en emploi du Grand Dax, le CNAM au coeur du territoire.

- une offre de prestation d'accompagnement en mobilité professionnelle, le CNAM pour réussir son avenir.

L’offre du CNAM sur le territoire régional représente un total de 109 diplômes, du Bac + 1 au Bac + 5, répartis dans 20 domaines différents. Sur les 109 parcours, 47 sont accessibles totalement à distance, c’est-à-dire que toutes les unités d’enseignement qui les composent peuvent être suivies sans avoir à se déplacer.

Pour le détail des formations, www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr

Raphael Lagarde (responsable commercial et marketing du CNAM) Copier

