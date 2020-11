Le co-working : un espace de travail partagé pour lancer son activité

Se mettre à son compte, avoir un local pour accueillir les clients mais sans trop dépenser au départ : la solution est sans doute l’espace partagé, le co-working. Stéphanie Moreau pour sa propre agence de recrutement à Mont de Marsan a investi un espace partagé depuis le début du mois d’octobre.

C’est d’abord dans un souci économique. Le coût est moins onéreux qu’avec un local dédié. Ensuite, ce sont des échanges, des liens qui se tissent avec les autres entrepreneurs, qui sont issus de secteurs différents, et parfois complémentaires. C’est le cas pour Stéphanie. Elle est dans le recrutement (intérim et CDI). L’une des co-workeuse est spécialisée dans les bilans de compétences. « On se complète totalement. »

Le co-working : comme un test

Un bureau partagé en open space, comme dans une agence de travail temporaire classique. Une salle de réunion pour recevoir des candidats pour des entretiens, tout en respectant les règles sanitaires.

« Pour moi l’espace de co-working va me permettre de voir si je ne me trompe pas sur mon investissement, de me mettre à mon compte. » Stéphanie va voir si cela fonctionne et ensuite, si cela marche, elle pourra s’installer dans un espace un peu plus dédié.

Vue extérieure de l'espace de co-working, avenue du Houga à Mont de Marsan - Stéphanie Moreau

Les recrutements passent de plus en plus par le digital

Avec la franchise qu’elle représente, Izi Work, face à la crise sanitaire, des réponses sont apportées, comme la dématérialisation. Tout est digital. Les salariés par exemple ont accès à une application pour tout gérer. Mais concernant le recrutement, Stéphanie Moreau tient au contact direct.

