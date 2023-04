"Le coin des héros", le nouveau paradis des amateurs de mangas ouvre à Dijon

Ce premier week-end d'avril était très attendu par tous les amateurs de l'univers des mangas à Dijon. Une toute nouvelle boutique a ouvert ses portes au 30, rue Piron. "Le coin des héros" propose des livres, des figurines, des jeux vidéos, des cartes à jouer et toutes sortes d'objets liés aux héros des dessins animés japonais et des Marvel. Entretien avec son géant, Maxime Barbier.

Maxime Barbier, le gérant de la nouvelle boutique "le Coin des Héros", rue Piron à Dijon © Radio France - Christophe Tourné

France Bleu Bourgogne : Comment ça s'est passée l'ouverture ce week-end ? C'était à la hauteur de vos attentes ?

Maxime Barbier : Il y a un bel engouement. Je suis très content. J'ai vu pas mal de monde venir dans la boutique, des gens que je ne connaissais pas évidemment, et j'ai vu pas mal de monde repasser parce j'avais pris le pari, en fait, de laisser mes portes ouvertes pendant les travaux, donc j'ai déjà pu créer une petite communauté et pas mal de gens sont revenus pour l'ouverture. Donc ça m'a fait chaud au cœur. Et puis des amis sont venus à Dijon pour me faire une surprise, de la famille également. Donc oui, très belle ouverture, Je suis très content.

Que trouve t'on dans ce magasin "Le Coin des Héros" ?

Du manga, évidemment, mais également du comics, de la bande dessinée. Et puis vous aurez tout ce qu'on appelle les TCG, ce sont des cartes à jouer, Pokémon, Yu-Gi-Oh , Magic, Dragon Ball, One Peace, plein de choses, du jeu vidéo rétrogaming, de la statue, des goodies, des figurines, un beau secteur d'occasion et surtout de très beaux événements très conviviaux avec de belles valeurs. C'est ce j'appelle "l'esprit Shonen" en fait. Ce sont les valeurs de la famille, de la persévérance face aux difficultés de la vie, et de l'amitié.

Il y a déjà beaucoup de boutiques à Dijon consacrées aux mangas. Est ce qu'il y a vraiment de la place pour la vôtre ?

Oui, déjà parce qu'on est chacun sur des créneaux différents et qu'on n'est pas dans le même secteur, tout simplement.

Il y a une différenciation par rapport aux produits, simplement parce que les gammes sont différentes. Je suis indépendant. Mon objectif, c'est de créer des thèmes dans le magasin, une convivialité et de transmettre les bonnes valeurs de mes produits et, à travers les événements, de recevoir tout type de public. Là, j'ai pu rencontrer de très jeunes enfants, des collégiens, des lycéens, des parents, des grands parents. J'ai vu pas mal de monde, donc à ce niveau là, je pense pouvoir créer la différence.

Il faut être un vrai passionné pour se lancer dans une telle aventure. Vous n'avez que 26 ans ?

Oui, de la passion bien sûr, parce que c'est quand même le cœur du métier. Je pense que quand vous vendez un livre, vous ne vendez pas que la couverture, vous vendez du rêve, tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça qui me plaît au quotidien. Donc c'est ce que je veux faire de ma vie.

Il y a une concurrence aussi par exemple avec Harry Potter qui a un magasin dédié à son univers pas très loin ?

Ce n'est pas de la concurrence. Moi, je vois plutôt ça comme une complémentarité. Et d'ailleurs, je suis dans cette optique là parce que je travaille avec plusieurs indépendants sur Dijon. Par exemple, dans mon quartier, il y a Moshi Moshi ou K-Shoppu, mais également dans les quartiers d'à côté, vous avez Space Pizza. J'ai un indépendant dans le sport qui viendra aussi pour les événements, pas mal de monde donc avec qui je vais travailler.

