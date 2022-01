Une dizaine d'activistes du collectif ANV-COP21 de Reims et des Ardennes ont mené une action à Reims ce mercredi, dans le quartier Europe. Ils dénoncent "l'inaction climatique" du président Emmanuel Macron durant son quinquennat.

Les collectifs ANV COP21 de Reims et des Ardennes dénoncent la politique climatique d'Emmanuel Macron

Les groupes Action non-violente COP21 de Reims et des Ardennes ont dénoncé le bilan climatique et social d’Emmanuel Macron ce mercredi 19 janvier à Reims, quartier Europe. Une dizaine d'activistes ont brandi tête en bas des portraits présidentiels décrochés en mairie en février 2019 et les ont trempés dans une mixture brune semblable à du pétrole. Des actions similaires ont été menées dans plusieurs villes de France.

Les activistes ont recouvert les portraits d'Emmanuel Macron d'une matière semblable au pétrole © Radio France - Clément Conte

"Nous marchons sur la tête, donc on voulait rendre ces portraits renversés, explique Antoine, activiste. La souillure est importante pour montrer ce sabotage climatique." Même colère pour Sophie, porte-parole d’ANV-COP21 Ardennes : "Emmanuel Macron n'a strictement rien fait en terme de protection du climat, durant tout son quinquennat. On s'est fait rouler dans la farine".

Mobilisation dans le quartier Europe

Selon les membres du collectif, Emmanuel Macron n'écouterait pas assez les paroles d'experts qui s'alarment de l'état de la planète. Et puis la Convention citoyenne pour le climat créée en 2019 n'est pas vraiment "digérée" par les activistes : "Elle a été vidée de sa substance avec plusieurs jokers pris par le président, développe Antoine. Il a été surpris que la population française demande des mesures plus importantes que ce qu'il imaginait."

Les activistes dénoncent la politique climatique d'Emmanuel Macron © Radio France - Clément Conte

Les portraits ont ensuite été déposés dans trois secteurs du quartier Europe, lieu au nom symbolique pour ces activistes, le jour d'un discours d'Emmanuel Macron devant le Parlement européen. La France a pris le 1er janvier 2022 la présidence du Conseil de l'Union Européenne.

"On essaie de montrer au peuple européen le vrai visage d'Emmanuel Macron, conclut Antoine. On aimerait que cet échelon européen serve aux ambitions climatiques".