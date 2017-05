Le collectif 54 de défense de La Poste continue sa lutte contre la fermeture des bureaux de poste

De nombreux bureaux de poste seraient menacés en Meurthe-et-Moselle. Ce collectif va envoyer une lettre ouverte à tous les candidats aux élections législatives, sauf ceux du front national, pour faire entendre leurs revendications.

Le collectif de défense de La Poste et des services publics de Meurthe-et-Moselle continue la lutte contre la fermeture progressive des bureaux de poste. Ses membres vont envoyer une lettre ouverte à tous les candidats aux élections législatives, sauf ceux du front national, pour faire entendre leurs revendications. Ils annoncent également des actions dans plusieurs communes le samedi 20 mai 2017 devant les bureaux de postes comme à Lay-Saint-Christophe, Thil ou encore Damelevières.

Confrontée à une baisse des volumes du courrier, moins 30% de 2008 à 2015, la Poste réorganise ses services depuis plusieurs années. Selon le collectif, cette réorganisation des bureaux de postes, en réduisant les horaires notamment, est une stratégie pour les rendre inutiles donc pour les fermer et les transformer progressivement en agence postale communale ou en relais de poste commerçants. Le collectif est soutenu par des élus et aussi des syndicalistes de Force ouvrière ou encore de la CGT .

Lutter contre la disparition des bureaux de poste dans les petites communes comme dans les grandes villes

C'est devant l'ancien bureau de poste Nancy Palais Ducal que des membres du collectifs, des syndicalistes et des élus se sont donné rendez-vous. Le bureau a fermé fin mars. Gérard Albiser est membre du collectif 54 de Défense du service public postal :

Ce bureau est emblématique. Il a été transféré dans un relais poste commerçant, ce qui prouve une nouvelle fois l'abandon par la direction de la poste de ses bureaux de poste pour faire des économies" Gérard Albiser - membre du collectif

Selon le syndicat CGT pour La Poste, actuellement on compte environ 7000 bureaux de postes en France, et l'objectif de la direction serait d'arriver à 3.000 en les transformant en agence communale ou en relais de poste commerçant. François Vuitton, secrétaire départemental FO à La Poste explique que "pour que l'on puisse vraiment parler de la poste il faudrait que l'on soit sur le même type d'opération hors c'est loin d'être le cas". Par exemple, si l'usager veut retirer plus d'une certaine somme sur son compte, il faut impérativement aller dans un bureau de poste.

Une démarche appuyée par certains élus

Le collectif de défense de la Poste est aussi soutenu par des élus. C'est le cas de Christophe Sonrel, maire de Damelevières. En 2015, le bureau de poste de la commune était menacé mais les habitants s'étaient mobilisés et le conseil municipal s'était opposé à sa fermeture. Le maire affirme que cette transformation des bureaux de poste en agence communale postale, en plus de proposer moins de service, coûterait plus cher à l'usager :