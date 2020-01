Le collectif Extinction Rebellion Tours a mené une action anti-soldes ce samedi matin à Chambray-lès-Tours

Chambray-lès-Tours, France

Les 25 militants mobilisés pour cette opération anti-soldes ont bloqué la circulation aux entrées du centre commercial Ma Petite Madelaine à Chambray-lès-Tours ce samedi matin. L'opération consistait avant tout de se faire remarquer en bloquant la circulation, distribuer des tracts et coller notamment des affichettes sur les vaches en plastique qui trônent sur les pelouses du parking du centre commercial.

L'une des entrées du centre commercial Ma Petite Madelaine bloquée par les manifestants © Radio France - Jean Lebret

Des faux panneaux de circulation confectionnés par les membres de Extinction Rebellion Tours © Radio France - Jean Lebret

exemple d'un faux panneau installé à un feu tricolore © Radio France - Jean Lebret

C'est la quatrième fois depuis le mois de juin 2019 que ce mouvement qui lutte contre le désastre écologique et social organise des actions de désobéissance civile non violente en Touraine, il y avait eu auparavant notamment une opération à l'occasion du Black Friday en novembre à Tours, une fontaine de faux sang place Jean Jaurès en juin. "Cette action c'est pour dire aux gens qu'il faut arrêter de consommer bêtement des vêtements principalement, au Vietnam les personnes sont payées six euros de l'heure pour nous envoyer des produits que l'on va acheter trois euros" explique Loïc l'un des militants de Extinction Rebellion Tours. "Nous sommes là pour interpeller, pour que les gens se rendent compte que quelque chose se passe, nous sommes parvenus à détourner plusieurs voitures et l'arrivée des gendarmes signifient que l'on dérange, l'opération est donc réussie" déclare pour sa part Benoît cet autre militant

Des militants qui prônent des actions non violentes © Radio France - Jean lebret

Cela vaudra tout de même une petite altercation avec un vigile. Des militants qui sont principalement des jeunes âgés d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années. Ce mouvement Extinction Rebellion est né au Royaume Uni il y a un an et demi, un mouvement qui est aujourd'hui mondial.