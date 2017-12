Limousin, France

La politique du gouvernement envers les migrants commence à faire débat, y compris au sein de la majorité. Et les associations d'aide aux réfugiés dénoncent "le tri" des bons et des mauvais migrants, à l'image du collectif Chabatz d'entrar, qu'anime Stéphane Lajaumont. Il était l'invité de France Bleu Limousin ce mercredi matin, avec Thomas Larabi.

- Gérard Colomb a rédigé une circulaire pour envoyer des équipes mobiles dans les centres d'hébergement d'urgence. L'objectif c'est renforcer le contrôle administratif des situations de chacun. Vous condamnez cette mesure ?

Oui, c'est un parfait scandale, ce texte permet d'intervenir dans les centres d'hébergement d'urgence pour vérifier si les personnes sont en situation régulière ou pas. Et même si on y a mis les formes, c'est une pression qui est exercée sur les gens qui se demanderont avant d'aller dans un centre s'ils ne risquent pas d'être contrôlés. Là, on voit comment la pression des idées d’extrême-droite pèse sur notre société et sur les décisions du pouvoir politique.

- L'objectif d'Emmanuel Macron c'était plus personne dans les rues avant janvier 2018. Pour vous cette mesure ne va pas dans ce sens ?

Non seulement c'est exactement l'inverse qui va se produire, parce que quand des personnes se retrouveront déboutées, elles vont rester dans la rue, pour éviter les contrôles. Donc si quand il dit "plus personne à la rue", ça veut dire qu'on nettoie les rues pour ne plus rien voir ni personne, en créant de la peur, il est en train de réussir. Par contre, sur la situation humaine, non.

- Votre collectif Chabatz d'entrar alerte sur le manque de place en hébergement d'urgence en haute vienne. Combien de places il manque ?

C'est difficile à chiffrer. On a eu des interventions disant qu'il y avait à peu près 200 appels refusés au 115 sur la Haute-Vienne. Ce sont les pouvoirs publics qui ont le détail des chiffres. Nous on voit juste le résultat, c'est à dire plusieurs familles à la rue qu'on croise lors de maraudes.

- Vous avez fait une demande précise au maire de Limoges...

La demande a été simple : ouvrir des hébergements d'urgence, parce qu'il y a des Pour l'instant, le préfet s'est complètement défaussé. Le maire renvoie la balle sur l'Etat Mais la question n'est pas celle des compétences : des gens dorment dans la rue !

- Le projet de loi asile-migrations d'Emmanuel Macron a fuité dans la presse ses derniers jours. Pour beaucoup, elle est beaucoup plus répressive qu'à l'époque de Nicolas Sarkozy par exemple ...

Là, ce que l'on a prévu, c'est une loi qui renforce l'arsenal de sélection, de tri des migrants. On va commencer même le tri dès le continent africain. Donc on ne gardera que ceux qui nous intéressent et on rejettera les plus pauvres des plus pauvres ? Soit dans le pays où ils sont entrés dans l'Union européenne, soit encore pire, on va définir des pays tiers, non membres de l'UE mais jugés comme sûrs. Et quand on voit qu'il y a par exemple la Turquie d'Erdogan... Tout ça n'est pas une politique des droits de l'Homme, mais une politique de refus par les riches des pauvres qui arrivent chez eux.

Ecoutez l'interview en intégralité ici.