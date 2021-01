Le collectif Stop Amazon réuni devant l'entrepôt d'Augny pour une journée nationale de mobilisation

Une cinquantaine de militants du collectif "Stop Amazon" d'Augny se sont réunis ce samedi devant le chantier de l’entrepôt logistique qui doit ouvrir à l'été 2021. Ce rassemblement avait lieu dans le cadre d'une journée de mobilisation nationale contre le géant américain du commerce en ligne et de la livraison.

Une menace pour les petits commerçants

La présence de la multinationale, dans le top 3 des plus grands distributeurs au monde en 2020 selon une étude du cabinet Deloitte, représente une menace pour les plus petits acteurs du commerce selon Charlotte Leduc, membre de l'association Attac en Moselle : " Avec les moyens dont elle dispose et ses pratiques d'évasion fiscale, l'entreprise (Amazon) est dans une position de concurrence déloyale. Nos commerces locaux sont en train d'étouffer, on le voit bien avec la crise sanitaire. Il faut réguler ce secteur pour ramener un peu d'équilibre ", explique-t-elle.

Ne pas faire disparaître le e-commerce mais le réguler, de façon à ce que son expansion ne soit pas la destruction de tout le reste - Charlotte Leduc, Attac

Le collectif Stop Amazon devant l’entrepôt d'Augny à Metz © Radio France - Natacha Kadur

Inquiétudes sur l'environnement

Du coté des riverains, les inquiétudes n'ont pas changé depuis leurs premières protestations : " Quand vous imaginez un camion qui toutes les cinq minutes, part et revient sur nos petites routes de campagne, ça va être vraiment un sacré carnage ", déplore Xaviera Frisch, qui représente le collectif de riverains d'Augny opposés à ce projet.

On va être très attentifs à ce que nous avaient promis les élus c'est à dire des arbres, pas de bruit - Xaviera Frisch, Stop Amazon Augny

Frédéric Rose, habitant du village voisin de Marly, dénonce le "gigantisme" de cet entrepôt de près de 200,000 mètres carrés : " Quand je le regarde, je vois la démesure", dit-il. Il craint que la bétonisation des alentours du site ait des conséquences sur le ruissellement de l'eau : " Il n'y aura pas d’infiltrations dans la nappe phréatique, le stade d'entrainement du FC Metz aura besoin de cette eau, le futur agrobiopôle aussi. Cette eau va couler avec peut-être des risques d'inondation vers le bas c'est à dire chez nous, à Marly."

D'autres rassemblements ont eu lieu en France à Quimper, Rouen ou encore Senlis. À Ensisheim, près de Mulhouse, un entrepot de 190,000 m2 va être construit, Amazon figurant sur la liste des entreprises qui pourraient s'installer sur ce site.