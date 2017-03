Le collectif "Vérité- Justice pour Jacques et Damien" interpelle les candidats à l'élection présidentielle

Ces deux salariés de la Fonderie de Feurs sont morts dans un accident du travail en juin 2011. Depuis leurs familles s'épuisent dans une interminable procédure. Les 600 membres du collectif "Vérité-Justice pour Jacques et Damien" dénoncent la situation dans une lettre ouverte.

Jacques et Damien, ce sont ces deux ouvriers de la Fonderie de Feurs qui ont perdu la vie dans un accident du travail en juin 2011. Depuis leurs familles n'ont toujours pas perçu le moindre dédommagement, et après chaque condamnation, les deux entreprises concernées ont multiplié les recours divers auprès des tribunaux. Elles ont d'ailleurs fait appel de leur dernière condamnation pour "homicide involontaire" au tribunal correctionnel de St Étienne en septembre dernier.

Des procédures interminables qui interdisent le travail de deuil

Une situation insupportable pour le comité de soutien des familles des victimes qui ont donc écrit une lettre ouverte à chacun des candidats à l'élection présidentielle pour leur demander de se positionner sur le sujet des accidents au travail qui tuent chaque année 800 salariés en France ! Pour Jean Luc Denis, beau frère d'une des deux victimes de la Fonderie de Feurs et membre du collectif "Vérité et justice pour Jacques et Damien", il faut de nouvelles lois pour empêcher les entreprises de retarder volontairement la procédure et l'indemnisation des familles des victimes d'accidents du travail:

"C'est une guerre d'usure: la plupart des familles finissent par renoncer" Jean Luc Denis memebre du collectif "Vérité justice pour Jacques et Damien"

800 morts dans des accidents du travail chaque année en France

Dans sa lettre ouverte aux candidats, le collectif estime que dans la plupart des cas, les familles de victimes d'accidents du travail préfèrent renoncer faute de moyens lorsque les entreprises se lancent dans une bataille judiciaire et refusent d'assumer leurs responsabilités... Dans le cas du drame de la fonderie de Feurs, cela représente 6 ans de procédure et 20 000 euros de frais de justice pour les familles de Jacques et Damien. Un combat inégal qu'elles n'auraient pu affronter sans l'aide du collectif Vérité et Justice.

Trois propositions pour améliorer la prise en compte des accidents au travail

Les membres du collectif de soutien aux familles de Jacques et Damien proposent aux différents candidats de se prononcer sur 3 propositions: la mise en place d'une aide financière et d'un suivi psychologique pour les familles de victimes d'accidents du travail, des procédures accélérées pour ce type d'affaires et des condamnations à des investissements en matière de sécurité plutôt que des amendes pour les entreprises récidivistes. Ils attendent désormais une réponse éventuelle des candidats sur ces trois propositions.Chaque année 800 personnes meurent dans un accident du travail en France.