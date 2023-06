Le collège de Mirebeau reconstruit sur un site comprenant un gymnase et un centre socioculturel

Au cours d'une conférence de presse ce 26 juin à l'Hôtel du département de la Vienne, le nouveau projet de collège pour Mirebeau a été présenté. A l'origine, ses murs actuels étaient censés être réhabilités, mais une étude a estimé les coûts des travaux à 9,5 millions d'euros. Un projet jugé trop cher par les élus du département, qui ont décidé d'en faire construire un nouveau, sur un site appartenant à la communauté de communes du Haut-Poitou. Finalement, le nouveau collège sera complété par un centre socioculturel et un gymnase.

Le projet est né de la réunion des volontés de trois acteurs : le conseil départemental, la Communauté de Communes du Haut-Poitou, et la commune de Mirebeau. Le projet retenu, celui de l'agence d'architectes Ricciotti, comporte plusieurs bâtiments. Le collège pourra accueillir jusqu'à 450 élèves, contre 400 aujourd'hui. Le centre socioculturel, géré par l'association la Pousse, regroupera notamment les actuels accueils de loisirs de Champigny, Vouzailles et Chouppes. Le gymnase sera lui à destination des enfants et adolescents, mais aussi des associations sportives du territoire. L'ensemble des bâtiments seront construits à côté des terrains de tennis et de football de Mirebeau.

Vue du centre socioculturel, géré par l'association La Pousse. - @Agence RICCIOTTI

Un établissement à énergie positive

Le projet a été réalisé avec l'objectif d'une faible empreinte carbone et une consommation basse. Les matériaux de construction seront biosourcés (issus de matière organique renouvelable), et pourront être réemployés si les infrastructures venaient à être un jour désinstallées. L'élément central sera la chaufferie miscanthus, une sorte "d'herbe à éléphants" explique Cécile Ruy Carpentier, directrice des services techniques de la communauté de communes du Haut-Poitou. Elle permettra de développer une filière sur le territoire, avec la participation des exploitants agricoles. De plus, cette plante permettra "d'améliorer le captage des eaux sur la zone mirebalaise" termine Cécile Ruy Carpentier.

Une livraison avant l'été 2026

Le projet est estimé à un montant global de 33 millions d'euros. Il "ne permet pas forcément de faire des économies", explique le président du département Alain Pichon, mais offre l'occasion de "mutualiser les équipements", évitant ainsi la construction d'infrastructures en double sur le territoire. Les travaux devraient débuter au premier trimestre 2024, pour une livraison au mois de mai 2026, afin que le centre socioculturel puisse accueillir les jeunes au cours de l'été et que les collégiens y fassent leur rentrée en septembre. L'actuel collège de Mirebeau reviendra aux mains de la commune. Une consultation publique devrait être lancée sur l'avenir du bâtiment indique Benoît Prinçay, président de la communauté de communes du Haut-Poitou. Il précise que celui-ci pourrait devenir un lieu culturel, ou à destination des associations.