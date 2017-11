Le collège Jean Rostand de Tournon-Saint-Martin fait peau neuve

Il aura fallu un an de travaux pour remettre à neuf le collège Jean Rostand de Tournon-Saint-Martin. L'établissement, construit en 1981, a été entièrement repensé.

Des façades entièrement refaites, des murs fraîchement peints des salles de classe équipées en matériel dernier cri et même une classe mobile dotée de tablettes numériques. Les élèves sont enthousiastes : "C'est beaucoup plus sympa ! Et puis c'est mieux isolés, on a chaud maintenant! Et puis les murs sont propres. On a même des casiers !"

La principale, Catherine Dupin, partage cet avis : " Cela montre le respect que l'on a à leur égard et qu'on prend soin d'eux. Et je suis convaincue que l'attention que l'on porte au travers de l'environnement est en faveur de leur bonne réussite !".

Le chantier aura coûté 2 millions d'euros © Radio France - Gaëlle Fontenit

Il faut dire que tout a été repensé pour l'accessibilité mais aussi pour une meilleure performance énergétique. L'accès au collège a été revu pour être conforme aux normes de sécurité. Au total, le chantier aura coûté 2 millions d'euros au département de l'Indre. Le collège de Tournon-Saint-Martin compte 139 élèves répartis sur 8 classes.

Après le multi-accueil et l'école primaire, le collège est donc une nouvelle étape dans le plan de rénovation des structures éducatives de la commune de Tournon-Saint-Martin. Prochaine étape pour Tournon, la rénovation du gymnase. Livraison prévue dans 1 mois ! Quant au département, il terminera son cycle de rénovation des collèges avec le chantier d'Ecueillé, chantier estimé à 3 millions et demi d'euros.