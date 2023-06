Au 1er janvier 2026, les communes de France devront céder la gestion de l'eau aux intercommunalités. Cela fait suite à la loi NOTRe promulguée en 2015, loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République. Refus catégorique pour de nombreux maires. Ils étaient près de 200 réunis ce samedi 3 juin devant la mairie de Grignan à l'appel de l'association "Sauv' eau" présidée par Roland Perron. "Nous respecterons la loi mais nous voulons que la loi change" affirmait Bruno Durieux le maire de Grignan sur l'estrade, entouré notamment de la Présidente du Conseil départemental de la Drôme Marie-Pierre Mouton, des sénateurs LR Mathieu Darnaud et Gilbert Bouchet, de la députée Lisette Pollet ou de Nicolas Daragon président de l'association des maires de la Drôme.

Les élus pointent du doigt les conséquences d'abord néfastes pour leurs administrés si le transfert de la compétence "eau et assainissement" s'opère comme prévu. D'abord des conséquences sur les prix. Selon la maire de Donzère Marie Fernadez,: "les premières analyses que nous avons réalisé montre que dans ces cas-là, le coût de l'eau triple par rapport à une gestion communale". Une analyse qui alarme beaucoup Jean Garcia, maire de Saint-Maurice-sur-Eygues près du Vaucluse : "si on appliquait la loi strictement on arriverait à un prix de 15 à 16 euros le mètre cube, alors qu'en ce moment j'ai déjà des habitants qui ne parviennent pas à payer leur eau."

"Le combat pour l'eau commence" : des maires de la Drôme s'unissent pour garder la gestion de l'eau. © Radio France - Erwan Chassin

Au-delà d'une potentielle hausse des prix, les élus expliquent ne pas avoir besoin que l'on gère la ressource à leur place. "L’eau doit rester citoyenne et les premiers représentants des citoyens ce sont les maires", appuie Gérard Coupon, maire de Montauban sur l'Ouvèze, "nous savons très bien comment gérer l'eau sur nos communes et nous pouvons expliquer facilement à nos administrés comment nous procédons, nous pouvons aussi leur expliquer pourquoi le tarif de l'eau augmente parce que nous en avons le contrôle". Les élus expliquent aussi que la centralisation forcée de la gestion de l'eau dans les intercommunalités n'a pas de sens sur des territoires dont les communes sont parfois séparées par des dizaines de kilomètres, aux besoins et aux profils bien différents.

D'autres mobilisations auront lieu dont une à Valence en septembre prochain.