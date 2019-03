Le comité régional du tourisme s'allie à Airbnb, pour attirer une clientèle plus jeune et plus d'étrangers en Limousin

Limousin, France

Comment élargir la clientèle touristique du Limousin ? C'est l'une des problématiques de la région Nouvelle-Aquitaine en la matière. De son côté, Airbnb cherche à proposer de nouvelles expériences, hors des sentiers battus, à ses habitués. Alors la plateforme de location et le CRT ont noué un partenariat. Michel Durrieu, directeur du Comité régional du tourisme, expliquait la démarche à 8h15 sur France Bleu Limousin, interrogé par Jérôme Ostermann.

Le but de ce partenariat, c'est de développer les destinations intérieures, notamment dans les 3 départements limousins ?

Tout à fait, les destinations intérieures, rurales, avec un fort volet nature. C'est un travail d'observation que l'on mène depuis plusieurs mois, pour mieux comprendre les flux des touristes qui viennent en Nouvelle-Aquitaine de façon générale, et plus spécifiquement en Limousin. On analyse et on regarde les complémentarités de clientèles.

Donc c'est d'abord un partage de données finalement avec cette société ?

Oui, un partage de données et d'analyse. Et on se rend compte que la clientèle qui vient sur ces 3 départements sont des gens de plus de 45 ans, alors que le cœur de cible sur Airbnb est entre 25 et 45 ans. On peut donc faire venir de nouvelles clientèles sur ces destinations, qui sont bien sûr en recherche de nouveaux touristes, avec derrière des dépenses et la découverte des territoires.

Le but est-il aussi d'avoir un peu plus de touristes étrangers ?

Bien sûr, on est environ à 10% de touristes étrangers en moyenne sur ces 3 départements. Assez rapidement, on peut concevoir d'augmenter cette proportion et d'arriver à peu près à 20%. Mais aussi un tourisme français nouveau, qui n'a pas l'habitude de ce genre de destination.

Et comment convaincre des gens plus jeunes de venir en Limousin ?

D'abord en leur donnant plus d'information. Et en changeant nos modes de communication. On travaille surtout sur des campagnes de destinations qui vont être importantes à la fois pour la location privée et pour l'hôtellerie-restauration.

Airbnb n'a pas que des amis. N'est-ce pas un mauvais coup porté aux hôteliers ou aux propriétaires de gîtes ?

C'est pour cela que je dis que ces campagne de communication serviront avant tout à promouvoir une destination, et que ça profitera à tout l'écosystème touristique. Nous allons aussi faire des campagnes avec les hôteliers. 48% environ des clients qui vont chez Airbnb seraient prêts à aller dans un hôtel s'ils en connaissent l'existence ou le moyen de le réserver. On travaille très bien avec Gîtes de France aussi. Ils n'ont pas les mêmes cibles exactement, et pas les mêmes clientèles non plus.

Et en période de crise, ce Limousin qui coûte souvent moins cher, c'est aussi un atout ?

C'est un atout, mais en plus, ce sont des territoires de proximité : le marché d'Ile-de-France, à gros potentiel, l'équivalent d'un pays, peut et doit venir plus en Creuse, en Haute-Vienne et en Corrèze. Parce qu'il recherche de la nature, de l'authenticité, et c'est bien ce que ces départements peuvent apporter.