Le commerce reprend vie dans le centre de Cognac

Le commerce reprend vie dans le centre-ville de Cognac. Alors que, ces dernières années, les boutiques des deux rues piétonnes fermaient les unes après les autres, d'autres commerces se sont installées. Avec une identité forte : des commerces indépendants, autour de la décoration et de l'artisanat.

Et si la rue Aristide-Briand de Cognac devenait une énergique artère commerçante ?

Depuis plusieurs mois, la rue Aristide-Briand semblait sinistrée. Et puis, le vent de la Renaissance a soufflé sur la ville natale de François Ier. Ce fut d'abord l'expérience de "Ma boutique à l'essai" qui regroupe, en co-working, une couturière de robes de mariées, une brocanteuse et une créatrice de pyjamas. Ensuite sont arrivés d'autres porteurs de projets. C'est la mission du manager de commerces, à l'initiative de la mairie de Cognac et de la chambre de commerce.

Sébastien Garnier devant son café à jeux © Radio France - Pierre MARSAT

Depuis le début de l'année, une vingtaine de porteurs de projets se sont manifestés. Le bureau du commerce est installé dans la rue Aristide Briand, pour participer à cette émulation. Rue d'Angoulême, il n'y a plus qu'une seule cellule laissée vacante il y a 15 jours seulement. Rue Aristide-Briand, ce sont 5 nouvelles boutiques qui ont ouvert cette année.